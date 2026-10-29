Hanzade’nin korktuğu başına geldi

Atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Merakla beklenen 7. bölümde, Kenan'ın şok edici hamlesi Leyla'nın aklını karıştırır. Kenan kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar. Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler. Hanzade öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Tehlikeli bir yalanla durumu kontrol altında tutmaya çalışan Celadet'in Suzi'ye dair endişeleri giderek artar. Kenan'ın kararı, Leyla'yı oğluna kavuşturacak mı? Celadet'in tehlikeli yalanı Kenan'ı durdurmaya yetecek mi?