Sanat dünyası Cumhuriyet’i kutladı

Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ünlü isimler de sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla bu coşkuya ortak oldu. Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımında, "Büyük Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Nebahat Çehre de 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi: "Bir milletin kaderini değiştiren, karanlığa ışık, geleceğe umut olan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum." Sanatçı Tolga Çevik de Türk bayrağı ile paylaşım yaptı.

CUMHURİYET MESAJLARI

Televizyon ekranlarının başarılı sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol da Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Atv'nin sevilen isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sunucu ve model Çağla Şıkel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk portresinin yanında yer aldığı bir fotoğrafla kutladı. Şıkel, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sosyal medyaya taşıyan ünlü isimler arasında yer aldı. Ünlü türkücü Alişan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını nostaljik bir paylaşımla kutladı. Tatlıses, yıllar önce sunduğu İbo Show programından görüntüler yayımlayarak Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.