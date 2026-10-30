Var Mısın Yok Musun’da buruk mutluluk

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 43. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla önceki akşam atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Fenomen programın 43. bölüm yarışmacısı 66 yaşındaki Mete Kökçü oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Mete, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. İlk turda 1 milyon TL'lik ilk kutuyu açtırsa da kendisine belirlediği stratejiden vazgeçmeyeceğini söyledi. İlk turda sadece bir kırmızı açtırmış olan Mete, ilk 5 milyon TL'yi 3. turda Neslişah'ın 10 numaralı kutusunda buldu. Bu turlarda bankadan gelen teklifleri kabul etmedi. 5. turda Zeynel'in 19 numaralı kutusunda son 5 milyon TL'yi de bulunca en büyük ödüle veda etti. 5. turda bankanın teklifi 385 bin TL oldu. Mete, bu teklifi kabul etmedi.

KUTUDAN 3 MİLYON ÇIKTI

6. turda açtığı mavilerle bankanın teklifi 800 bin TL oldu. Son tura 1 mavi, 1 sarı ve 2 kırmızı kutuyla giren Mete, 7. turda açtırdığı 2 milyon TL sonrası bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifine, eşinin daha fazla riske girmesini istemediği için "varım" dedi. "Ya devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı İhsan'ın 3 numaralı kutusundan 250 bin TL, kendi kutusundan ise tam 3 milyon TL çıktı. Kendi stratejisini devam ettirmeyip eşini dinleyen Mete, buruk bir mutluluk ile yarışmaya veda etti.