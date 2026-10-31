Aydınfest’te yıldızlar geçidi

AYDINFEST'İN 6'ncısı Tuana, Emre Fel ve Blok3 konserleriyle başladı. Tekstil Park'ta buluşan binlerce kişi, sevilen şarkılara eşlik ederek festivalin ilk gecesinde doyasıya eğlendi. Tekstil Park'ta düzenlenen organizasyonun ilk gününde vatandaşlar, sevdikleri sanatçıları dinlemek için alanı doldurdu. Bu yıl 12 ünlü sanatçının sahne alacağı festivalin açılışı, Tuana konseriyle yapıldı. Festivalin ilk günündeki heyecan, Tuana'nın ardından sahne alan Emre Fel ile daha da yükseldi. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, Tekstil Park'ı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin son konserinde ise rap müziğin sevilen isimlerinden Blok3 sahne aldı.