Güneş zirvede doğdu

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler %6,46 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı AB Sosyal Statüde %3,95 izlenme oranı ve %13,46 izlenme payı 20+ABC1'de %5,35 izlenme oranı ve %16,14 payı alarak "üç kategoride de birinci" oldu.

EVLENME TEKLİF ETTİ

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Kenan'ın yeniden aile olma teklifini kabul eden Leyla, oğluna kavuşmak için yeni bir başlangıca adım attı. Hanzade'nin anne olamayacağını öğrenmesiyle başlayan gerilim, Leyla ile yaşadığı kavgaya ve Kenan ile Ceyhun'un silahlı çatışmasına kadar uzandı. Kenan, Hanzade'den boşanacağını açıklayarak Leyla ile yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Ceyhun'un sipariş ettiği tektaşları getiren kuyumcu, Devran'ın yeni bir gerçekle yüzleşmesine neden oldu. Yüzüklerin Leyla için alındığını öğrenen Devran, öfkeyle onları Ceyhun'a fırlattı. Ceyhun ise annesinin itirazlarına rağmen Leyla'yı sevdiğini ve onunla evleneceğini söyledi. O akşam Leyla'yı haraya götüren Ceyhun, ona atlarını tanıttı. Oğlu gibi gördüğü Poyraz'ın annesini doğumda kaybettiğini, özel bakımla büyüyüp güçlense de gözlerindeki hüznün hiç geçmediğini anlattı. Poyraz'ın hikâyesinde Emir'i gören Leyla gözyaşlarını tutamadı. Ceyhun, yalnızca onu değil, oğlunu da düşündüğünü söyledi. Ardından Leyla'yı hazırlattığı masaya oturttu. Ona ilk gördüğü anda âşık olduğunu anlattı. Geçmişte yaptığı para teklifini masumiyetinden emin olmak için yaptığını savundu. Leyla'ya aşkını, hayatını ve Emir'le birlikte kuracakları bir yuvayı vaat ederek evlenme teklif etti. Leyla'nın cevabı ise duyulmadı.

KÖSEYE SIKIŞTIRDI

Celadet, Kenan'ın şüphelerinin yeniden güçlenmesinden korkarak Zeki'yi Almanya'ya göndermeye karar verdi. Daha sonra Celadet, yirmi bin mark getirerek Suzi'den gitmesini istedi. Celadet artık ona ihtiyaçları kalmadığını söyleyince teybi açtı. Kaydı duyan Celadet donakaldı. Suzi, elindeki kozla bu kez kontrolü ele geçirdi. Günora'ya gelen Ceyhun, Kenan'ın emriyle kapıda durduruldu. Güvenliği aşarak içeri girdiğinde Kenan, ortaklığın sona erdiğini söyledi. Ceyhun ise Leyla'ya evlenme teklif ettiğini açıklayıp onu kendisinin kazandığını iddia etti.