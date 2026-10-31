Selim Han’dan sonbahar şarkısı: Ruhumuz arabesk

İstanbul'dan İzmir'e yerleşen solistler kervanına katılan Selim Han, her yıl olduğu gibi bu sene de sonbaharda yeni bir single çıkardı. "Hazan Mevsimi" adlı çalışması için tanıtım gecesi düzenleyen deneyimli şarkıcı, Bayraklı'daki bir mekanda sahne aldı. Sözleri Yusuf Aytimur, müziği İhsan Noyan'a ait olan parçanın aranjörlüğünü ve klip yönetmenliğini ise yine yakın dostu Çılgın Cemal lakaplı Cemal Yüktaşıyan yaptı. Programına damar şarkılarla başlayan ve hareketli çalışmalarda herkesi coşturmayı başaran usta yorumcu, bu özel gecede kendisine destek olan mekanın işletme ortakları Alev Tapan ve Yasin Aksakal'a da teşekkür etti. Arabesk şarkıları adeta yaşayarak seslendirirken dinleyicilerine de aynı duyguları yaşatan Selim Han, "Milletçe dert keder seviyoruz, acılardan besleniyoruz. Ruhumuz arabesk" dedi.