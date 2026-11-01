İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) kuruluşunun 20. yılı kapsamında hazırlanan "İzmir'in Ressamları, Ressamların İzmir'i" sergisi, Hafıza İzmir Projesi kapsamında Kültürpark'taki Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından 14 Ekim'de sanatseverlerle buluştu. Sergide 33 İzmirli sanatçının farklı teknikler ve yaklaşımlarla ortaya koyduğu 66 eser yer alıyor. Sanatçılar, İzmir'i yalnızca sokakları, meydanları, tarihi yapıları ve kıyılarıyla değil kişisel anılarında bıraktığı izler ve kentle kurdukları duygusal bağlar üzerinden de yorumluyor. İzmir'in kültürel belleğinin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.