Mozart ve Ertaş’ın ezgileri sanatseverleri büyüledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında klasik müzik buluşması ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleşti. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği "Mozart Akşamı" konserinde dünyaca ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. Solistler Ayşe Özmen, Eylem Demirhan, Burcu Sayın, Erdem Erdoğan ve Nejad Beğde, piyanist Frances Lewelling eşliğinde sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde düzenlenen "Bir Neşet Bin Ritim" performansında ise Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri darbuka, bendir ve davullarla yeniden yorumlandı.