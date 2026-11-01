Murat Boz İzmir’i coşturdu

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Gündoğdu Meydanı'nda binlerce müzikseverle buluşan Murat Boz, sevilen şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Festivalin yedinci gününde pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konserde Boz, enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla meydanı coşturdu. "Adını Bilen Yazsın", "Üzüleceksin" ve "Yapar Mısın?" gibi hit parçalarını seslendiren sanatçıya müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.