Haberler Sarmaşık Şef Somer Sivrioğlu hem aşkta hem işte kaybetti Şef Somer Sivrioğlu hem aşkta hem işte kaybetti Şef Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’nın Sidney kentinde 2015 yılında açtığı Anason restoranına, biriken vergi borçlarını ödeyememesi nedeniyle kayyum atandı. Ünlü şefin yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Didem Belen ise, ilişkilerinin sona erdiğini duyurarak Sivrioğlu’nu ihanetle suçlamıştı. HABER MERKEZİ









Televizyon programlarının tanınan isimlerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez iş hayatındaki mali sorunlarla gündeme geldi. Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde işlettiği Anason isimli restoran, biriken vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Avustralya basınından Daily Telegraph'ın haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yaklaşık 72,4 milyon TL borcu bulunuyor. Borçların ödenememesi üzerine işletmenin yönetimine kayyum atandı. Ünlü şef, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Gerçekten devam etmek istiyorum" dedi.

BORÇLARLA UĞRAŞIYOR

Gazeteye konuşan Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını ve adeta "hayatta kalma modunda" olduğunu söyledi. Restoranın başarılı bir işletme olduğunu ancak zor dönemde hızla biriken vergi borçlarını ödeyemediklerini belirten ünlü şef, küçük işletme yapılandırması başvurularının reddedildiğini açıkladı. Sivrioğlu, 30 aylık geri ödeme planı için de başvurduklarını ancak dört ayı aşkın süre yanıt beklediklerini ifade etti.