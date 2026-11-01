Şef Somer Sivrioğlu hem aşkta hem işte kaybetti

Televizyon programlarının tanınan isimlerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez iş hayatındaki mali sorunlarla gündeme geldi. Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde işlettiği Anason isimli restoran, biriken vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Avustralya basınından Daily Telegraph'ın haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yaklaşık 72,4 milyon TL borcu bulunuyor. Borçların ödenememesi üzerine işletmenin yönetimine kayyum atandı. Ünlü şef, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Gerçekten devam etmek istiyorum" dedi.
BORÇLARLA UĞRAŞIYOR
Gazeteye konuşan Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını ve adeta "hayatta kalma modunda" olduğunu söyledi. Restoranın başarılı bir işletme olduğunu ancak zor dönemde hızla biriken vergi borçlarını ödeyemediklerini belirten ünlü şef, küçük işletme yapılandırması başvurularının reddedildiğini açıkladı. Sivrioğlu, 30 aylık geri ödeme planı için de başvurduklarını ancak dört ayı aşkın süre yanıt beklediklerini ifade etti.
İHANETLE SUÇLANDI
Sivrioğlu, son dönemde özel hayatına ilişkin iddialarla da gündeme gelmişti. Bir yıldır birlikte olduğu Didem Belen, ilişkilerinin sona erdiğini duyurarak ünlü şefi ihanetle suçlamıştı. Belen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer vermişti: "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz, daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor. Kim olduğunu açıklamama gerek yok."
'AŞK GELİP GEÇİCİ'
Eski eşi Aslı Sencer ile 20 yıl birlikte olduklarını belirten Somer Sivrioğlu, ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini ancak birlikte geçirilen yılların ve verilen emeğin değerini koruduğunu dile getirmişti.
Sivrioğlu, eski eşiyle olan ilişkisine dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Eski eşimle 20 yıl beraberdik. Onunla ilişkimi durdurmam demek, 20 yılımı durdurmam da demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim? Yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce. Aşklar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor."