atv zirveyi bırakmıyor!

Türkiye'nin televizyon ekranlarındaki değişmeyen adresi atv, başarısını sürdürüyor. 33 yıldır hayata geçirdiği ilklere, milyonların ilgiyle takip ettiği dizi ve programlara imza atan kanal, Ekim 2026 reyting sonuçlarında üç kategoride birden zirveye yerleşti. Fifty5 Blue'nun Ekim 2026 verilerine göre atv; Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün- AB ve Tüm Gün-20+ABC1 kategorilerinde ayı birincilikle tamamladı. Böylece 10 yıldır sürdürdüğü Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı unvanını da korudu. atv'nin zirve başarısında, geniş izleyici kitlesine hitap eden yapımları önemli rol oynadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Kim Milyoner Olmak İster ve Var Mısın Yok Musun gibi sevilen programların yanı sıra atv Ana Haber, Gün Ortası ve Kahvaltı Haberleri de izleyicilerin ilgisini çekti.

EKRANLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Kanalın Nihat Hatipoğlu programları, Dizi TV ve Altı Üstü İstanbul gibi yapımlarıyla birlikte Güneşin Doğduğu Yer dizisi de yayın akışının öne çıkan içerikleri arasında yer aldı. Güçlü dizi ve program kadrosuyla izleyicilerin tercihi olmayı sürdüren atv, Ekim ayında elde ettiği üç kategorideki birincilikle televizyon dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kanal, yeni sezonda da milyonları ekran başında buluşturmaya devam ediyor.