22 yıllık sanat yolculuğuna davet

Claire Arkas'ın sanat yolculuğuna kapsamlı bir bakış sunan Göz Sözden Önce Gelir Sergisi, yeni yılda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Karoly Aliotti'nin küratörlüğünde, Özlem Tunca'nın proje müdürlüğünde hazırlanan retrospektif; sanatçının resim, desen, suluboya ve taş baskı çalışmalarını aynı çatı altında buluşturuyor. Yirmiyi aşkın koleksiyonerin katkısıyla oluşturulan seçki, Claire Arkas'ın 2004 yılından bu yana sürdürdüğü üretimin farklı evrelerini bir arada görme olanağı sunuyor.

FARKLI DÖNEMLERİN ESERLERİ

Sergi, Claire Arkas'ın sanatını kronolojik bir sırayla anlatmak yerine, yıllar boyunca çalışmalarında tekrar karşılık bulan konular etrafında şekilleniyor. Otoportreler, iç mekânlar, deniz manzaraları, katedral görünümleri, bahçeler, gündelik nesneler ve figüratif kompozisyonlar, sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri arasında bağlantılar kuruyor. Claire Arkas'ın resimlerinde özellikle ışık ve yansımalar belirleyici bir yer tutuyor. Camların, pencerelerin ve su yüzeylerinin ardında beliren görüntüler, kimi zaman bir figürün varlığını öne çıkarırken kimi zaman onu çevresindeki mekânın parçasına dönüştürüyor. Sergide yer alan 2017 tarihli "Karabasan" ve "Bastonlu Gösteri", 2022 tarihli "Işıltılı Havuz", 2024 tarihli "Saklambaç" ve 2025 tarihli "Ağır Kanatlar" gibi eserler, Claire Arkas'ın farklı yıllarda üzerinde çalıştığı konuları ve resimsel yaklaşımını izleme fırsatı veriyor. Serginin tematik yerleşimi ve mekân içinde oluşturulan dolaşım düzeni, izleyicinin farklı dönemlere ait eserler arasındaki ilişkileri keşfetmesine olanak tanıyor.