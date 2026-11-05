Çiçeği burnunda anne

"CANIN Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla dikkat çeken ve müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yoğun geçen temposuna rağmen hamilelik sürecini neşeyle tamamlayan güzel popçu, 9 Ekim tarihinde ilk bebeğini kucağına alarak anne olma sevincini yaşadı. Bebeğini büyütürken bir yandan da hayranlarıyla bağını koparmayan Melike Şahin, oğlu Ali Robin ile çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı. Minik bebeğinin yüzünü kısmen gösterdiği duygu dolu kareler, kısa sürede takipçilerinden binlerce yorum ile beğeni aldı.