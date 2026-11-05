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İzmir’de Nazım rüzgarı esecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de Nazım rüzgarı esecek

FOLKART Gallery'nin İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşturduğu Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi Sergisi, kasım ayında şiir, müzik, film gösterimleri ve söyleşilerden oluşan dört etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bugün Academy İzmir Şiir Trio'nun performansıyla başlayacak programda, 12 Kasım'da Nebil Özgentürk'ün yönettiği "Nâzım Aramızda" belgeseli ve yönetmenin katılımıyla bir söyleşi, 17 Kasım'da ise "Bir Rüyanın Ardından Nâzım'la Konuşma - Semiha Berksoy" film gösterimi ve söyleşisi yer alacak. Kasım programı, 26 Kasım'da "Geçmişten Bugüne Nâzım Hikmet" söyleşisiyle tamamlanacak.

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