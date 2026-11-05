Kutusu beklediği şansı getirmedi

TELEVİZYON tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 44. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın 44. bölüm yarışmacısı, 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök oldu. Annesi İtalyan, babası Artvinli olan, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Laura, yarışmada umduğunu bulamadı.

YARIŞMADAN BURUK AYRILDI

İlk turda arka arkaya mavi kutular açtıran Laura, 2. turda Murat'ın kutusunda ilk olarak 5.000.000 TL'yi bulsa da 3. turda da bulduğu mavi kutularla yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı. 3. turun sonunda bankanın 200.000 TL'lik teklifini reddeden genç kadın, annesinin ve kız kardeşinin stüdyoya gelerek sürpriz yapmasıyla mutlu oldu. Son turda 3.000.000 TL'yi açtırdıktan sonra para ağacında 1.000.000 TL ve 250.000 TL kalan Laura'ya bankanın son teklifi 550.000 TL oldu. Teklifi reddeden ve kutusundan 250.000 TL çıkan yarışmacı, geceyi buruk bir şekilde tamamladı.