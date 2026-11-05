Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci beraat etti

İŞ insanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Duruşmada savcı iki sanığın da 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını isterken, mahkeme suçun oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti. Davanın ikinci duruşması için Ela Rümeysa Cebeci adliyeye gelirken, ilk duruşmada savunmasını yapan Sadettin Saran'ı avukatı temsil etti.