Aydınfest bugün başlıyor

AYDIN'DA müzik ve eğlence dolu anlara sahne olması planlanan Aydınfest'in programı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Festivalin yeni tarihleri beklenirken Aydın'ın Çine ilçesine düşen şehit acısı üzerine etkinliklerin bir kez daha ertelenmesine karar verilmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni duyuruyla birlikte festival bugün Tekstil Park'ta başlıyor. Buna göre bugün saat 19.00'da Afra, 20.30'da Ankara Echoes ve 22.15'te Fatma Turgut sahne alacak. Festivalin yarınki programı ise saat 17.30'da Color Party ile başlayacak. Saat 19.00'da Mela Bedel, 20.30'da Manuş Baba ve 22.15'te Gazapizm müzikseverlerle buluşacak.