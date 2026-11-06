Çocukları için yarıştı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 45.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla önceki akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın 45. bölüm yarışmacısı 33 yaşındaki Nuriye Yazar oldu. Yarışmaya Yozgat'tan katılan Nuriye, 2023 yılında eşinden boşanmış ve iki oğluyla birlikte yaşıyor. İlk üç turda 5 milyo TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL'yi bulan Nuriye yarışmaya istediği gibi başlayamadı. Bankanın 140 bin TL'lik teklifini hayalleri için yetmeyeceğini söyleyerek reddetti. 4. tura 2 mavi kutu açtırarak güzel bir başlangıç yapsa da tekliften önceki kutuda son 5 milyonu da bulduktan sonra büyük ödül hayaline veda ederek duygusal anlar yaşadı. Annesinin ve çocuklarının stüdyoya bağlanmasının ardından kendisini toparladı.

KUTUSUNDAN 5 TL ÇIKTI

7. tur öncesinde bulduğu iki sarı kutu sonrasında bankadan 610 bin TL teklif aldı. Çocuklarının geleceği için daha fazla riske girmek istemedi ve bankanın teklifine "varım" dedi. "Devam etseydi ne olurdu?" sorusuna cevap bulmak için devam edilen senaryoda kendi kutusundan 5 TL çıkınca Nuriye, "İyi ki teklifi kabul etmişim" dedi.