Fotoğraf yapay zekayla buluştu

Fotoğraf sanatçısı Selim Bonfil, 40 yıllık fotoğrafçılık tecrübesini yapay zeka teknolojisiyle buluşturarak ortaya çıkardığı 99 eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. Alsancak Bon Vivant Galerisi'nde açılan "Doğanın Gizemi Çiçekler" adlı kişisel sergi, hem farklı sanat anlayışı hem de sosyal sorumluluk amacıyla dikkat çekti. Yaklaşık 40 yıldır makro fotoğrafçılıkla doğayı ve çiçekleri görüntüleyen Bonfil, dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği gerçek fotoğrafları yapay zeka teknolojisiyle yeniden yorumladı. Yağlıboya, suluboya ve pastel resim görünümüne dönüştürülen fotoğraflar, özgün eserler olarak sergide yerini aldı.

SERGİ GELİRİ HASTANEYE

Serginin en anlamlı yönü ise sosyal sorumluluk projesi olması. Selim Bonfil, eserlerin satışından elde edilecek gelirin tamamını Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne bağışlayacağını açıkladı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Cihan Aslan ve Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, anlamlı desteğinden dolayı sanatçıya teşekkür etti. Doğanın renklerini yapay zeka ile sanat eserlerine dönüştüren sergi, 27 Kasım Cuma gününe kadar Alsancak Bon Vivant Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, sergideki eserleri satın alarak hastaneye yapılacak bağışa da katkıda bulunabilecek.