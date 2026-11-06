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Gecekonduların öyküsüne ödül

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gecekonduların öyküsüne ödül

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Rıza Bayrak, İzmir'deki gecekonduların ardındaki insan hikayelerini anlattığı 'Bir Gecede Kondular' adlı belgeseliyle ödül kazandı. Gültepe ve Çimentepe mahallelerinde çekilen, göçle şekillenen yaşamları ve mahalle kültürünün dönüşümünü konu alan 45 dakikalık film, 20. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'nde 'Sami Yılmaztürk Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yaklaşık bir yılda tamamlanan belgesel, İzmir'in 50 yılı aşkın kent hafızasına ışık tutuyor.

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