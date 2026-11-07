Gecenin en çok izleneni Güneşin Doğduğu Yer

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geldi. Güneşin Doğduğu Yer, FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

YENİ HAYAT KURMA PLANI

Leyla'yı Teneke Mahallesi'nden zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan, Hanzade'den ayrılıp onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hala şüphe duyduğunu görünce onun sevgisine de inanamayacağını söyledi. Dağ evinden ayrılmak isteyen Leyla'yı Kenan engellemeye çalıştı. İtişme sırasında yere düşen bıçağı alan Leyla, Kenan'dan yaklaşmamasını istedi. Kenan bıçağı elinden almak isterken kazayla yaralandı. Leyla hemen gömleğiyle yarasına tampon yaptı. Kan kaybeden Kenan, Leyla'ya Emir'i alıp gitmesini söyledi ancak Leyla onu bırakmadı. Cezaevi ziyaretinden dönen Leyla, evinin halini görünce ellerinde sopalarla bekleyen kalabalığa tepki gösterdi. Asiye mahalleden kovulması için bağırdı. Bunun üzerine Leyla'nın üstüne yürüyen kalabalık, onu yere düşürüp tekmeledi ve çamurun içine sürükledi. Leyla öfkeli mahallelinin saldırısı altında kaldı.