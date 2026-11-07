Gelinlik sektörü Wedgala’da buluşuyor

İlki geçtiğimiz sene gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Wedgala Wedding Fashion Show, bu sene ikinci kez İzmir'in moda dünyasına renk katmaya hazırlanıyor.

Wedding Style ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi (MKMM) Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlik, bu sene de moda ve eğlence dolu bir programa imza atacak. 23 Kasım Pazartesi günü Swissotel Büyük Efes'te hayata geçirilecek olan organizasyon, 2027-2028'in gelinlik, abiye ve damatlık modasına yön verecek tasarımlara ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Wedding Style Kurucu Başkanı Nalan Oğuz, sektörün Türkiye'deki güçlü markalarının en yeni koleksiyonlarını podyuma taşıyacaklarını dile getirdi. Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografileriyle yapılacak defilelerde İzmirli mankenlerin yanı sıra Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Wilma Elles ve Defne Samyeli'nin de görev alacağı belirtildi.