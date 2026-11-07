Güzel oyuncu Alina Boz doğum için gün sayıyor

İLK kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Alina Boz, katıldığı etkinlikte hamilelik sürecine dair merak edilenleri anlattı. 6 aylık hamile olan oyuncu Alina Boz, doğum için gün saymaya başladığını dile getirdi. Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebekleri için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Boz, "Günlerim gezerek ve yürüyüş yaparak geçiyor, bir tık şekerim sınırda çıktı. Bundan dolayı bir diyet durumum bile oldu, yani diyet derken kilo vermek anlamında değil de şekeri ve karbonhidratı azaltmak anlamında" dedi. Benim için de yeni bir konu, ama yok aşerme yok" dedi. Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.