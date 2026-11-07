Hafta sonu atv’de yarışma zamanı

ATV'NIN yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster hafta sonu iki gün atv'de. Efsane yarışma programı bugün ve yarın saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonunda para ödüllerini de arttıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.