Felaketin ayak sesleri

ATV'NİN sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yeni bölümde Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Tüm bunlar olurken Uzay kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur. Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır. Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de... Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları. Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır...