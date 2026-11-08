Ünlü rapçiye ABD’de Filistin sansürü

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi"nin ABD arenaları tarafından reddedildiğini duyurdu. Macklemore; Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center ve Climate Pledge Arena'nın "Özgür Filistin Turnesi"ne ev sahipliği yapmayı reddettiğini belirtti. Dublin, Paris ve Londra kapsamında yapılan turnenin ABD ayağının olmasının da planlandığını kaydeden Macklemore, bu konser salonlarının başta kendilerine uygun tarihler sunduklarını ancak turun Filistin'e destek sağlayacağının öğrenilmesinin ardından "kapıların tamamen kapatıldığını" söyledi.

DESTEĞE DEVAM EDECEK

Macklemore, "20 yıllık tur deneyiminde böyle bir şeyle asla karşılaşmamıştım" ifadesini kullandı. Eğlence sektöründeki nüfuzlu isimlerin, Filistin'i açıkça destekleyen sanatçıları susturmaya çalıştığını iddia eden Macklemore, karşılaştığı aksiliklere rağmen Filistin için yardım konserleri düzenlemeye devam edeceğinin sözünü verdi. Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi"nin son konserini 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da vermişti.