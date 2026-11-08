Usta sanatçıya Fethiye’de yoğun ilgi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında söyleşi programına katılan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, Fethiyeli hayranlarından büyük ilgi gördü. Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Erdoğan, sanat hayatından yeni projelerine birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

VİZONTELE MÜJDESİ VERDİ

İki gün önce doğum gününü kutlayan Erdoğan, söyleşi programında hayranlarının sorularını da yanıtladı. Söyleşinin en dikkat çeken açıklaması ise Vizontele filmiyle ilgili oldu. Yeni bir Vizontele projesi üzerinde çalıştıklarını müjdeleyen Yılmaz Erdoğan, bu yaz hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Bu son Vizontele olacak. 2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz" dedi. Günümüzde yapay zekânın sinema sektörüne etkisine de değinen Erdoğan, teknolojinin hızla geliştiğini belirterek yapay zekânın film yapabilecek noktaya geldiğine dikkat çekti. Yılmaz Erdoğan'ın samimi açıklamaları ve yeni Vizontele müjdesi, söyleşiye katılan sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.