Atatürk’ü andılar

Türkan Şoray: Daima kalbimizdesin. Sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz.

Hülya Koçyiğit: 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bir millete yeniden umut olan, bizlere bağımsız bir vatan ve aydınlık bir gelecek armağan eden fikirlerin, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bıraktığın en kıymetli miras olan Cumhuriyet'imize ve değerlerine daima sahip çıkacağız. Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle... Ruhun şad olsun Atam.

Cem Yılmaz: Mekanın cennet olsun Büyük Atatürk.Ne dediysen o. Ne mutlu Türküm diyene..."

Fedon: 10 Kasım Dünya lideri Ata'mızın aramızdan ayrılışının 88'inci yılında onu sevgi ve saygıyla anıyor, onun ilkelerine bağlı kalarak onu hiçbir zaman unutmayacağız.

Ajda Pekkan: Saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Murat Boz: Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü. Saygı, minnet ve özlemle...

Kerem Bürsin: Saygı, sevgi ve minnetle...

Zafer Algöz: Öyle bir hayat yaşa ki öldüğünde düşmanın bile ağlasın. Büyük Atatürk, vatan sana minnettardır.

Yonca Lodi: Değişmeyen, değişmeyecek tek şey size özlemimizdir Ata'm... Biz evlatlarınız vasiyetiniz üzerine onurlu ve ahlaklı zaferler peşindeyiz. Daima... Huzur içinde, nurlarda, rahmet içinde uyuyunuz. Asil varlığınız, zaman, mekan, alem gözetmeksizin yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.