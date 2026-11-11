Hesaplaşma felakete dönüştü

ATV'NİN NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu yirminci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Uzay'ın kurduğu tuzakları ortaya çıkaran Emir, hesap sormak için karşısına çıktı. İkili arasındaki hesaplaşma, araya giren Hasan'ın da dahil olduğu boğuşmada Uzay'ın yaralanmasıyla sonuçlandı. Emir'in gasp edilmesi ve taksisinin yakılmasıyla başlayan olaylar, Uzay'ın kurduğu planların ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bora'nın itiraf kaydı sayesinde doping tuzağından Sado ve Mert'in takımdan uzaklaştırılmasına kadar tüm gerçekler açığa çıktı. Melek ise Uzay'ın kendisini değiştirme çabasına karşı çıkarak Galip'in davetine Fahriye'nin sahne kıyafetiyle katıldı. Uzay, herkesi şaşırtarak Melek'i sevgilisi olarak tanıttı. Diğer yanda Hasan, Bayram'ın Can'ı kaçıran kişi olduğunu öğrendiğini açıklayarak gerçeği Emir'e anlatmaya karar verdi. Bölümün finalinde Emir, Uzay'a suçlarını kanıtlayan ses kaydını dinletti. Öfkelenen Uzay, kırık şişeyle Emir'i tehdit ederken araya giren Hasan'la boğuştu. Yaşanan arbede sırasında kırık şişe Uzay'ın karnına saplandı ve Uzay, Hasan'ın üzerine yığıldı.