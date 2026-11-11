Müzisyen Efsun bu kez edebiyat dünyasında

MAKİNE Mühendisliği mezuniyetinin ardından diplomasını hayatının arka planında tutarak müzik kariyeriyle ve yaratıcı şarkılarıyla tanıdığımız Efsun, bir süredir dergilerde sürdürdüğü öykü ve kara mizah yazılarını ilk romanıyla taçlandırıyor. Sanatçının merak uyandıran ilk romanı Âşıklar Timi, Marjinal Kültür Yayınları etiketiyle yayınlandı. Aşıklar Timi 1990'lı yılların fırtınalı politik zemininde mühendislik eğitimi almak üzere İstanbul'a gelen Deniz'in hikâyesine odaklanıyor. Karmaşık iç dünyasıyla uğraşıp aşkını dahi kendine itiraf edemezken, başkalarını bir araya getirecek çocukluk kurgularının içinde kaybolan Deniz, sıra dışı bir yapı olan "Âşıklar Timi"ni kuruyor. Ancak başkalarının duygusal çıkmazlarına çare ararken Ozan ile giriştiği mizahi ve epik atışmalar, hem kurduğu hayali düzeni hem de kendi inançlarını altüst eden sarsıcı bir sürece dönüşüyor.