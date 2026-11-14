Ünlü çift COP31’de

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti. Antalya COP31 alanındaki Green Zone'daki Togg Pavilyonu'nu ziyaret eden İmirzalıoğlu ve Kobal, daha sonra iklim kriziyle mücadelede sanatın gücünü ortaya koyan COPArt sergisini gezerek, eserleri inceledi.

"GELECEK BİZE EMANET"

İmirzalıoğlu, COP31'de dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin ve varılan anlaşmaların uygulanmasının daha da önemli olduğunu belirtti. İklim kriziyle mücadele kapsamında bugüne kadar birçok önlem ve planlamanın gündeme geldiğini anlatan İmirzalıoğlu, "Daha önce çevreyle ve iklim kriziyle ilgili her şey konuşuldu. Önlemler, planlamalar yapıldı fakat özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bu planlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor" dedi. Oyuncu Sinem Kobal ise Türkiye'nin dünya liderlerini iklim değişikliği gibi önemli bir mesele etrafında

buluşturmasından gurur duyduğunu söyledi. COP31'in gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kobal, "Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet. Daha doğmamış çocuklara, gelecek nesillere bir borcumuz var. Onlara bu haliyle, hatta bundan daha iyi haliyle temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda hepimize görev düşüyor" diye konuştu.