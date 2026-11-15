COP31’de yıldızlar geçidi!

ANTALYA'DA Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini de ağırlıyor. Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Kerem Cem ile tecrübeli spor spikeri Ertem Şener, konferans alanında yer alan Türkiye Pavilyonu ve COPArt sergisini ziyaret etti. Sanatın evrensel diliyle iklim değişikliğine dikkati çekmeyi amaçlayan COPArt'ı ziyarette bulunan ünlü isimler, doğadan ve çevreden ilham alan sanat eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. COPArt sergisini gezen ünlü isimler, iklim değişikliği ile mücadelede sanatın üzerine düşen rolü vurgulayan eserleri yakından inceledi.

'HALA MÜMKÜN' ÇAĞRISI

Doğadan ve çevreden ilham alan resimlerden heykellere, açık hava enstalasyonlarından farklı sanat disiplinlerindeki çalışmalara uzanan geniş seçki, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ünlü isimler, sergi alanında hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. COP31 kapsamında "Hala Mümkün: Still Possible" temasıyla hazırlanan COPArt, iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. Sanatın birleştirici gücünü iklim eylemiyle buluşturan sergi, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçme çağrısı yapıyor. COP31 boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek olan COPArt, çevre duyarlılığını sanat aracılığıyla artırarak geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.