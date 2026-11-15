İntikam planları her şeyi alt üst edecek

ATV'NIN sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 21. bölümü ile yarın akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tanıtımı yayınlanan yeni bölümde Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükleyecek. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi hayatını tehlikeye atarken Emir, kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le plan yapacak. Kızlar da bu plana yardım edecektir. Ancak Uzay'ın intikam hırsı, işleri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

SIRLAR TEK TEK AÇIĞA ÇIKIYOR

Bayram'ın sakladığı sırlar ise açığa çıkmak üzereyken Galip de başka bir intikam planı içindedir. Emir, arkadaşlarını kurtarmak için çırpınırken kızlar da erkeklerden gizli başka bir plan kurarlar. İşler tam kontrolden çıkmak üzereyken, kendilerine uzanan beklenmedik bir yardım eli bütün dengeleri değiştirerek her şeyi alt üst eder. Ancak herkes kendi hesabını görmeye çalışırken intikam uğruna atılan adımlar peş peşe felaketlere yol açar. Bunlar olurken, Rami yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Uzay için zaman daralırken Emir, hayatını alt üst edecek bir gerçeğe çok yakın olduğundan habersizdir. Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!