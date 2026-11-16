Altı Üstü İstanbul’un yıldızları COP31’de

Altı Üstü İstanbul'un sevilen genç oyuncuları Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Berk Ali Çatal ve İpek Çiçek, uluslararası katılımcıları bir araya getiren COP31 kapsamında zirve alanını ziyaret etti. Dört oyuncu, etkinlik alanında birlikte objektiflere poz verirken, konferansın dikkat çeken bölümlerini de yakından inceleme fırsatı buldu.

ESERLERİ İNCELEDİLER

Ziyaretleri sırasında COP31'in Yeşil Bölge alanında yer alan Türkiye Pavilyonu'na uğrayan oyuncular, burada yürütülen çalışmaları ve çevre odaklı etkinlikleri inceledi. Ardından COPArt sergisini gezen dörtlü, doğadan, çevreden ve sürdürülebilir yaşamdan ilham alan eserleri yakından gördü. Sanatın çevre bilincinin geliştirilmesindeki rolüne dikkat çeken sergi, oyuncuların da ilgisini çekti. İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle gerçekleştirilen COP31, farklı alanlardan isimleri de bir araya getiriyor. "Altı Üstü İstanbul" oyuncularının zirveye katılımı da sanat ve televizyon dünyasının çevre konusundaki farkındalık çalışmalarına verdiği desteğin bir örneği oldu. COP31 ziyaretleriyle gündeme gelen Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Berk Ali Çatal ve İpek Çiçek'in rol aldığı dizi, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.