Beyza Gümülcine Şamdan Plus’ta!

ATV'NIN beğeniyle izlenen 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde Leyla karakterine hayat veren Beyza Gümülcine, Şamdan Plus dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Dergiye verdiği röportajında oyunculuğa geçiş döneminde neler yaşadığını ve diziye dahil oluş sürecini anlatan Gümülcine, rol arkadaşı Burak Özçivit'ten de övgüyle söz etti.

Ünlü oyuncu Özçivit'i çalışkan, deneyimli ve partnerini destekleyen bir oyuncu olarak tanımlayan Gümülcine, "Burak'la çalışmak büyük bir konfor" dedi. Hukuk eğitiminin ardından avukatlık da yapan oyuncu, öğrencilik yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladığını belirtti. Spora olan tutkusunu da dile getiren Gümülcine, bir süredir ara verdiği kick boksa yoğun set temposunun ardından yeniden dönmek istediğini söyledi. Beyza Gümülcine'nin oyunculuk yolculuğundan set hayatına, aşka bakışından kişisel tutkularına uzanan samimi röportajının tamamı Şamdan Plus'ın yeni sayısında!