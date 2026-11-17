Başarılı sanatçı Ziynet Sali, Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği yeni şarkısı "Tam İsabet"in başarısını Bostancı'da kutladı. Önceki akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan ünlü sanatçı, kapalı gişe konserinde binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Kariyerinin sevilen hit parçalarının yanı sıra Yunanca şarkılardan oluşan repertuvarıyla dinleyicilerinden büyük alkış alan Ziynet Sali, yeni şarkısı "Tam İsabet"i ilk kez canlı olarak seslendirdi. Şarkıya hep bir ağızdan eşlik eden hayranları, 51 yaşındaki sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.

SEZEN AKSU'YA ÖVGÜ

Kendine has güçlü yorumu ve enerjisiyle sahnede dikkat çeken Sali, siyah renkli hem sade hem de göz alıcı kostümüyle de beğeni topladı. Böylelikle Ziynet Sali, Sezen Aksu'nun hediye ettiği yeni şarkısını ilk kez sahnede seslendirmiş oldu. Yeni şarkısının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Ziynet Sali, Sezen Aksu'ya övgü dolu sözlerle teşekkür etti. "Müzikal tadında bir şarkı. İçimdeki müzikal kadını yeniden canlandırdı" diyen sanatçı, Aksu'nun yıllar önce kendisine verdiği "Beş Çayı" şarkısını da hatırlattı. Sezen Aksu'nun yıllar içindeki müzikal anlatımına dikkat çeken Sali, "Sen ne büyük bir ozansın! Seninle aynı yüzyılda yaşadığım için çok şanslıyım" sözleriyle hayranlığını dile getirdi.