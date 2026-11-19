MALATYA'DA Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle Ahmet Kaya'nın 26'ncı ölüm yıl dönümü anısına "Ahmet Kaya Şarkıları Konseri" düzenlendi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde koro, usta sanatçının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Ücretsiz konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, Ahmet Kaya'nın müziği ve hatırası bir kez daha yad edildi. Konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur tarafından koro şefi Dr. Zeki Giray'a çiçek takdim edildi.