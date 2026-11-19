Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 48. bölümü, Esra Erol'un sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın yarışmacısı Rizeli Hande Aselbelis Şentepe (25) , kazanacağı parayla babasına yeni bir araba almayı hedefledi. Yarıştığı süre boyunca moralini yüksek tutmayı başaran Hande, 4. turda annesi ve babasının görüntülü bağlantı kurmasıyla mutlu anlar yaşadı. 5. turda 3.000.000 TL'lik kutunun da açılmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Hande, 6. Turda para ağacında kalan son 5.000.000 TL'lik kutuyu açmasının ardından inancını yitirmeye başladı.

İLK TEKLİFİ REDDETTİ

6. turda bankanın 255 bin TL'lik teklifini reddeden Hande, son turda 500 bin TL'lik kutuyu açtırdıktan sonra para ağacında 1.000.000 TL'lik ve 25 TL'lik kutular kaldı. Bankanın son teklifi 425.000 TL oldu. Teklifi kabul eden yarışmacı, kendi kutusundan tam 1.000.000 TL çıkınca yarışmaya buruk bir şekilde veda etti.