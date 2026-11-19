ATV'NİN iddialı dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', bu akşam 9'uncu bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Leyla'nın başına gelenler Kenan'ın gözünü karartmasına sebep olur. Kenan acımasız bir intikam almaya karar verirken hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmayacaktır. Kenan'ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutmak için beklenmedik bir teklifte bulunur. Bu sırada Zeki ile Suzi, aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalır. Kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Leyla herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar alır.