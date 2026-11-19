MENDERES Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Özdere Gümüldür Mandalina Festivali, bu sene 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Simge Sağın'ın sahne alacağı festival Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda cuma ve cumartesi günleri yapılacak. Dolu dolu programda etkinlikler, yarışmalar ve sahne şovları da yer alacak. Mustafa Karslıoğlu'nun Çok Canlı Show ile sahnede olacağı festivalde Mutlu Dindar ve Erdoğan Özsaygılı da konser verecek. Festival 20 Kasım Cuma günü 14:00'de kortej yürüyüşü ile başlayacak. Menderes Belediye Başkan Asuman Şen, "Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuyu bizimle birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.