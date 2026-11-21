Ünlü rapçi Blok3, Muğla'nın Menteşe ilçesinde katıldığı arkadaşının nişan töreninde "makas kesmiyor" esprisine verdiği yanıtla davetlileri şaşırttı. Gerçek adı Hakan Aydın olan rapçi Blok3, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakın arkadaşının düzenlenen nişan törenine katıldı.

Nişan kurdelesinin kesileceği sırada yapılan "makas kesmiyor" esprisi üzerine sanatçı, cebinden çıkardığı deste halindeki 200 TL'lik banknotları nişan tepsisine bıraktı. Blok3'ün peş peşe tepsiye bıraktığı banknotlar davetlilerin dikkatini çekerken, salonda gülüşmeler yaşandı. O anlarda nişan tepsisini tutan kişinin ve çevredeki davetlilerin şaşkınlıkla gülümsediği görüldü. Nişan töreninde yaşanan renkli anlar, kurdelenin kesilmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler, beğeni ve yorum aldı. Blok3'ün Menteşe'deki nişan töreninde yaptığı jest sosyal medyada gündem oldu.