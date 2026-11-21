Atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi. Önceki akşam yayınlanan 9. bölümde, Asiye'nin kışkırttığı mahalleli, Leyla'yı tekme ve sopalarla darbederek ağır yaraladı.

TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sabiha'nın yardımıyla hastaneye kaldırılan Leyla yoğun bakıma alındı. Kenan, kendisini sorumlu tuttuğu olayın ardından Leyla'ya Emir için hayata tutunması çağrısında bulundu. Öte yandan Devran'a sığınan Asiye, olayların kontrolden çıktığını belirterek Leyla'nın ağır yaralanmasını istemediğini söyledi. Devran ise Asiye'ye konakta kalma izni verdi. Kenan, Varda Köprüsü'nde Suzi'den annesi Celadet'in Leyla'ya Berlin'de kurulan tuzağın arkasında olduğunu öğrendi. Celadet, yaptıklarını Kozan ailesinin geleceğini korumak için gerçekleştirdiğini savundu. Ancak Kenan, annesinin kendi hedefleri uğruna Leyla'nın hayatını mahvettiğini ve Emir'i annesinden ayırdığını söyleyerek onu konaktan gönderme kararı aldı. Hanzade'den boşanmak isteyen Kenan, çocuğuna sahip çıkacağını ancak evliliğini sürdürmeyeceğini söyledi. Kenan'ı kararından döndüremeyen Hanzade, kendisine ve bebeğe zarar vermekle tehdit etti. Abisi Ceyhun'dan yardım isteyen Hanzade, hamile olmadığını ve bu yalanı Celadet'in ortaya attığını itiraf etti. Ceyhun ise kardeşine yardım edeceğini belirterek hamilelik yalanını sürdürmesini istedi. Leyla'yı çiçeklerle ziyaret eden Kenan, Berlin'deki gerçekleri öğrendiğini söyleyerek yeniden aile olmayı teklif etti. Ancak Leyla, kendisine inanmayıp gerçeği ancak Suzi'nin itirafıyla kabul eden Kenan'a kırgın olduğunu dile getirdi. Hastane önünde Emir'e kavuşan Leyla, Kenan'ın konağa dönme teklifini reddetti. Ceyhun'un birlikte gitme teklifini kabul eden Leyla, kendisine daha önce yaptığı evlilik teklifine de "evet" dedi. Leyla'nın kararı karşısında Kenan şaşkına döndü.