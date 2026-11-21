ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu bölümleriyle para dağıtmaya devam ediyor. Ekranların sevilen sunucusu Cem Öğretir'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmacılar hem bilgilerini konuşturuyor hem de büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor. Genel kültürden tarihe, bilimden sanata kadar pek çok farklı alanda soruların yöneltildiği programda, doğru cevaplar yarışmacıları 10 milyon TL'lik büyük ödüle bir adım daha yaklaştırıyor. Ekranların klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan ve eğlence dolu bölümleriyle bu hafta sonu iki gün AT'de izleyiciyle buluşuyor.