Uluslararası Doktorlar Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Temsilciliği, Gazze'de protez ihtiyacı olanlara destek olmak amacıyla başlatılan "Engelsiz Gazze" projesi kapsamında sanatla dayanışma etkinliği gerçekleştirdi. Bornova Kültür Merkezi'ndeki programda, ebru, hat, çini, minyatür gibi sanatlardan eserler sergilendi. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, Gazze'de uzuv kaybı yaşayan kişilerin protez ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

'DUYARLILIĞI ARTIRMALIYIZ'

Amaçlarının sadece para toplamak olmadığını, Gazze duyarlılığını da artırmak istediklerini kaydeden Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Yavuz Dede, "İnsanların duyarlılığını artırmamız lazım" diye konuştu.