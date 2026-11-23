2027 yılına sayılı günler kala ünlü sanatçıların yılbaşı gecesi sahne alacakları mekanlar ve kazanacakları ücretler belli oldu. Kıbrıs başta olmak üzere İstanbul, Antalya ve Afyon'daki otellerde sahneye çıkacak sanatçılar, tek gecede milyonlarca liralık kazanç elde edecek. Gecenin en yüksek kaşeli isimleri ise Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül oldu. Üç sanatçı, yaklaşık iki saatlik konser karşılığında 25'er milyon TL ücret alacak. Yılbaşı eğlencesi için kesenin ağzını açan oteller, ünlü sanatçılarla anlaşmalarını tamamladı. Özellikle Kıbrıs'taki oteller, yüksek bütçeli konser organizasyonlarıyla en çok dikkat çeken mekanlar oldu.

ŞARKI BAŞI 830 BİN TL

Hadise ve Yıldız Tilbe 22 milyon 600'er bin TL'lik sahne ücretleriyle listenin üst sıralarında yer alırken, Hande Yener ve Gülşen'in kaşesi 20 milyon TL olarak açıklandı. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül ise 25'er milyon TL ile listenin zirvesini paylaşan isimler oldu. İki saatlik konserlerinde yaklaşık 30 şarkı seslendirmeleri beklenen üç sanatçının, şarkı başına kazancı yaklaşık 830 bin TL'ye ulaşıyor. Böylece birkaç dakikalık bir şarkının karşılığı bile yüz binlerce lirayı buluyor. Sanatçıların yılbaşı gecesi elde edeceği gelirler, eğlence sektöründeki milyonluk rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.