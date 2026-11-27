VAR Mısın Yok Musun'un 51. bölümü, atv'de izleyici ile buluştu. Yarışmacı Esra Durmuş, kazanacağı ödül ile bol bol seyahat etmek istediğini söyledi. İlk turda peş peşe iki 5.000.000 TL'yi de açtırarak yarışma tarihinde bir ilke imza atan Esra, ikinci turda da peş peşe açtırdığı 1.000.000 ve 3.000.000 TL'lik kutularla bir kez daha yıkıldı. Dördüncü turun sonunda bankanın teklifi 195.000 TL oldu. Hayalleri için bu miktarın yetmeyeceğini söyleyerek "yokum" diyen Esra, yedinci turda açtırdığı mavi kutularla büyük sevinç yaşadı ve bankanın 940.000 TL'lik teklifine "varım" dedi. Kendi kutusundan 2.000.000 TL çıkınca biraz burulsa da yarışmadan mutlu bir şekilde ayrıldı.