İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gaye Bezircioğlu Senvenli, "Çelebi'nin Rotası" adlı ilk kişisel sergisini Tarihi Bıçakçı Han Antrepo'da sanatseverlerin beğenisine sundu. Senvenli, 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide, gerçekte var olmayan ancak tanıdık coğrafyaları çağrıştıran mekanları resim ve çizim yoluyla yeniden kurguladı. Mekanların yalnızca fiziksel yapılardan ibaret olmadığını, insanların anıları, duyguları ve deneyimleriyle anlam kazandığını ifade eden Senvenli, "Bir mekanı özel kılan, bize hissettirdikleridir. Bazen hiç gitmediğimiz bir yer bize tanıdık gelebilir, hiç görmediğimiz bir sokak geçmişimizden izler taşıyabilir. Ben de çalışmalarımda bu tanıdıklık hissinin peşinden gidiyorum" dedi.