İzmir'de 2027 gelinlik sezonu için hazırlıklar hız kazandı. Podyumların başarılı modeli Özge Ulusoy, yıllardır tasarımlarını podyumda sergilediği ve çizgisini beğendiği İzmirli bir firma ile yeniden buluştu. 2027 koleksiyonunun hazırlıkları kapsamında gelinlik denemelerine katılan Ulusoy, giydiği özel tasarımla dikkat çekti. Firma sahibi Alev Ayten ile moda tasarımcısı Hulusi Tecer, Ocak 2027'de yapacakları büyük defile için 35 parçalık özel koleksiyon hazırlarken, yeni sezonun tasarımlarını Özge Ulusoy denedi. Ulusoy, gelinlik tercihinde sadelikten yana olduğunu ifade etti.

"GÖSTERİŞİ SEVMİYORUM"

Prova sırasında giydiği gelinliği beğendiğini söyleyen Ulusoy, "Dekoltesi dozunda, kumaşı çok güzel, işçiliği çok güzel. Ben sade gelinlikleri daha şık buluyorum. Çok gösterişli modellerden ziyade bu çizgideki tasarımlar bana daha yakın" dedi.