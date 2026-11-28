ATV'NİN, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', önceki akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu dizinin yeni bölümünde Leyla, Kenan'ın acımasız tavırlarına dayanamayarak Ceyhun'la evlenmeye karar verdi. Emir'i yanına almak istese de Kenan buna engel oldu. Ceyhun, evlendikten sonra açacağı velayet davasıyla Leyla'yı oğluna kavuşturacağının sözünü verdi. Ceyhun, Leyla'yı Atahanlı Konağı'na getirerek evleneceklerini açıkladı. Devran bu karara karşı çıksa da oğlunu kaybetmemek için Leyla'yı kabul etmiş gibi davrandı. Şennur ve Cezmi ise Leyla'yı sıcak karşıladı. Kozan ailesi ise Celadet'in gizlediği 28 milyon dolarlık borçla sarsıldı. Apo Ağa, borç karşılığında Munise'yle evlenmek isterken Kenan bu teklife karşı çıktı.