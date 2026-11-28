BAŞARILI şarkıcı Alişan, Annesi Suzan Tektaş, çocukları Eliz, Burak ve yeğeni Ceylan ile birlikte ünlü bir alışveriş merkezindeki yılbaşı festivali alanında vakit geçirdi. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de meydan katında bulunan lüks bir restoranda yemek yiyip eğlenceli vakit geçiren Alişan ve ailesi, görenlerin beğenisini kazandı. Objektiflere poz veren Alişan, 'Güzel bir alan kurulduğunu duyduk, yeğenim ve çocuklarımla vakit geçirmeye geldim' açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.